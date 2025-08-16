Yangın Nedeniyle 5 Köy Tahliye Edildi

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda bir yangın çıktı ve bu nedenle 5 köyün tedbir amacıyla boşaltılması gerçekleştirildi. İlçeye bağlı Tayfur köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

HAVA VE KARADAN MÜDAHALE

Çanakkale Valiliğinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan duyuruya göre, yangın saat 16.28’de Gelibolu’nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda başladı. Yangına havadan 12 uçak ve 12 helikopterle, karadan ise 94 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplamda 560 personel ile müdahale ediliyor. Yangının başlamasıyla birlikte hızlı bir şekilde harekete geçildi.

KÖYLERİN TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tahliye edilen köyler arasında Gelibolu’nun Karainebeyli, Eceabat’ın Yolağzı, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinin bulunduğunu aktardı. Ayrıca, aynı ilçeye bağlı Kumköy’ün de olası tehditler nedeniyle tahliye edildiği vurgulandı. Vali Toraman, yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

KOORDİNELİ MÜCADELE

Yangınla mücadele çalışmaları, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve diğer ilgili kurumların iş birliği içerisinde aralıksız devam ediyor. Yangının etkisinin azaltılması ve kontrol altına alınması için tüm birimler seferber olmuş durumda.