Yangın Nedeniyle 6 Köy Boşaltıldı

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangının etki alanındaki köylerden 6’sı boşaltılırken, 437 kişi ve çok sayıda hayvan güvenli bölgelere aktarılıyor. Alevlerin aydınlattığı gece, Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki bazı köyler için tehdit oluşturmaya başladı. Yaklaşık 7 saattir söndürülmeye çalışılan orman yangını, Geren, Aşağıdoğan ve Aşağıgüney köylerinin çevresine kadar ilerledi. Yangının yayılma durumu sebebiyle bu köylerde tahliye işlemleri gerçekleşti.

DESTEK EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Yangına müdahale amacıyla 3 helikopter, 49 araç, 16 su tankeri, 28 arazöz ve 271 personel bu alanda görev yapıyor. Ayrıca, çevre illerden Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler de desteğe geldi. Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinden 437 vatandaş ile 490 büyükbaş ve küçükbaş hayvan güvenli alanlara taşındı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor.

BİLGİLER PAYLAŞILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli bölgelerdeki orman yangınlarına dair son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı’nın verdiği bilgilere göre, Aydın Buharkent’te başlayan ve Denizli Buldan’a sıçrayan yangının etkisi kırıldı. Bartın Ulus’taki yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, Aydın Efeler’deki yangının etkisi de azaltılmış durumda. Çanakkale Ayvacık’taki yangın ise tamamen söndürüldü. Karabük’ün Eflani ilçesi ve Kastamonu’nun Araç ilçesinde çıkan yangınların kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor.