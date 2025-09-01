Yangın Nedeniyle 6 Köy Boşaltıldı

YANGIN BÖLGESİNDE PRENSİPLER UYGULANDI

Yangının etkili olduğu alanlarda 6 köy boşaltıldı ve toplamda 437 kişi ile birçok hayvan güvenli noktalara taşındı. Geceyi aydınlatan alevlerin Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki bazı köylere tehdit oluşturduğu bildirildi. Yaklaşık 7 saattir söndürülmesi için mücadele edilen orman yangını, Safranbolu’ya bağlı Geren, Aşağıdoğan ve Aşağıgüney köylerine kadar ulaştı. Yangının ilerlemesi sebebiyle bölgede 6 köy boşaltılarak güvenli alanlara geçiş yapıldı.

MÜDAHALE İÇİN BÜYÜK ÇABA GÖSTERİLİYOR

Yangının söndürülmesi adına 3 helikopter, 49 araç, 16 su tankeri, 28 arazöz ve 271 personel görevlendirildi. Ayrıca çevre illerden gelen Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler de yangına müdahale konusunda destek veriyor. Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinden toplam 437 vatandaş ile 490 büyükbaş ve küçükbaş hayvan güvenli bölgelere nakledildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor.

BİLGİLER ŞEKLİYLE YANGINLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, farklı yerlerde meydana gelen orman yangınlarının güncel durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı’nın verdiği bilgilere göre; Aydın Buharkent’te başlayan ve Denizli Buldan’a sıçrayan yangının gücü kırılmış durumda. Bartın Ulus’taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Aydın Efeler’deki yangının etkisi de azaltıldı. Çanakkale Ayvacık’taki yangın ise tamamen söndürüldü. Karabük’ün Eflani ilçesi ve Kastamonu’nun Araç ilçesindeki yangınların kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor.