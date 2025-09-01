YANGIN BÖLGELERİNDE BOŞALTMA ÇALIŞMALARI

Yangın nedeniyle 6 köy boşaltıldı ve 437 kişi ile çok sayıda hayvan güvenli bölgelerle taşındı. Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki bazı köylerin alevler tarafından tehdit edildiği aktarıldı. Sürekli söndürülmeye çalışılan orman yangını, Safranbolu’ya bağlı Geren, Aşağıdoğan ve Aşağıgüney köylerinin çevresine kadar ulaştı. Geceyi alevlerin ışığıyla geçiren bölgede, yangının yayılması nedeniyle 6 köyde tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

YANGINA MÜDAHALE İÇİN GÖREVLENDİRME

Yangına karşı mücadele için 3 helikopter, 49 kara aracı, 16 su tankeri, 28 arazöz ve 271 personel görevlendirildi. Çevre illerden de Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri destek için bölgeye yönlendirildi. Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinden 437 vatandaş ile 490 büyükbaş ve küçükbaş hayvan güvenli alanlara taşındı. Yangının kontrol altına alınma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

BAKAN YUMAKLI’DAN AÇIKLAMALAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, farklı bölgelerdeki orman yangınları hakkında güncel bilgiler verdi. Aydın Buharkent’te başlayıp Denizli Buldan’a sıçrayan yangının etkisi kırıldığı açıklandı. Bartın Ulus’taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Aydın Efeler’deki yangının etkisi de azaltıldı. Çanakkale Ayvacık’taki yangın tamamen söndürüldü ve Karabük’ün Eflani ilçesi ile Kastamonu’nun Araç ilçesindeki yangınların kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor.