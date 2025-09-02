Yangın Nedeniyle Köylüler Tahliye Edildi

YANGIN NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLAR KUR’AN KURSUNDA KONAKLIYOR

Kastamonu’nun Araç ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle tahliye edilen köylerdeki vatandaşlar, yatılı Kur’an kurslarında konaklıyor. Endişeyle bekleyen vatandaşların tüm ihtiyaçları, ilgili ekipler tarafından karşılanıyor. Araç ilçesinde dün başlayan yangın, ikinci gününde de etkisini sürdürüyor. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen itfaiye, orman ekipleri ve helikopterler, alevlerle mücadele etmek için dört bir koldan çalışıyor.

TAHLİYE EDİLEN KÖYLERDEKİ DURUM

Yangınlar nedeniyle, Araç ilçesine bağlı Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaş tahliye edilirken, 496 büyük ve küçükbaş hayvan da güvenli bir alana alınmış durumda. Tahliye edilen vatandaşların bazıları yakınlarının evlerine yerleşirken, gidecek yeri olmayanlar İğdir köyündeki İğdir Erkek Hafızlık Kur’an Kursu ve İğdir Merkez Kız Kur’an Kursu’nda konaklıyor. Tüm ihtiyaçları kurumlarca sağlanırken, sivil toplum kuruluşları da vatandaşlara battaniye ve giyecek yardımı yapıyor.

VATANDAŞLARIN YAŞADIKLARI KORKU

Yangın nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Hikmet Esenlikçi, ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, “Kızılören köyüne yaşıyorum. Bizim burada yemeğimiz yapılıyor, bize bakıyorlar. Yatıyoruz, dinleniyoruz. Yorganlarımız yeni geldi, rahatımız yerinde. Diğer köylerden de insanlar var. Rahatımız iyi, Allah hükümetimizden razı olsun” şeklinde konuştu. Esenlikçi, yangının köylerine yaklaşması nedeniyle jandarmaların kendilerini evden çıkarttığını da ifade etti.

KORKU VE ENDİŞE İFADELERİ

Yangının yaklaşık bulunduğu alanı görünce çok korktuklarını dile getiren Meral Öztürk, “Dün öğlen bizi buraya getirdiler. Bize bakıyorlar, Allah devletimizden razı olsun. Bizi jandarma evlerimizden çıkardı. Dumanı, alevi görünce korktuk” diyerek yaşadığı korkuyu aktardı. Semiha Karışan da, yangının ardından hemen Kur’an kursuna getirildiklerini belirterek, “Ben dün Kızılırören köyündeydim. Annem evde yalnızdı, alevleri görünce hemen yanına gittim. O anda jandarma geldi, hayvanları kamyonlara doldurdular. Bizi de buraya getirdiler” dedi. Karışan, köylerinin tehlike altında olduğunu vurguladı.