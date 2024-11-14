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Yangın Nedenli Kapalı Metro İstasyonu

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DUMAN YÜKSELDİ, İSTASYON KAPANDI

Yenikapı-Hacıosman metro hattının Yenikapı istasyonunda sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların çıkmasının ardından, istasyon acilen kapatıldı ve yolcular güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

METRO İSTANBUL’DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul, duman olayıyla ilgili bir açıklama yaptı: “M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.” İlgili birimler, durumu kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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