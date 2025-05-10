Yangın, Nuri Demirağ Havalimanı’nda çıktı

YANGIN OLAYI HAVAALANI YOLUNDA GERÇEKLEŞTİ

Nuri Demirağ Havalimanı’na ilerleyen 58 S 0275 plakalı servis minibüsü, sabah saat 07.00 civarında alev alarak yangın çıkardı. Minibüs, Ç.U. (34) tarafından yönetiliyordu. Servis şoförü, alevlerin kontrolsüz şekilde büyümesi üzerine aracı yolun kenarına çekerek, içindeki personeli güvenli bir şekilde indirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Sivas Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, yangını söndürmek üzere hızla olay yerine intikal etti. Yaklaşık yarım saat süren bir çalışma sonrasında, yangın kontrol altına alındı. Ancak minibüs, yangın nedeniyle ciddi şekilde hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.