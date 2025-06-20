Yangın, O Mahallede 15.30’da Çıktı

YANGIN OLAYI OSMANGAZİ’DE GERÇEKLEŞTİ
Yangın, saat 15.30 sıralarında Osmangazi ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki otluk alanda meydana geldi. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak park halindeki hafif ticari araç ve kamyonete sıçradı.
İTFAYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE
Olayın bildirilmesinin ardından itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın sonucunda iki aracın da kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olayın çıkış nedeni ise hala araştırılıyor.