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Yangın, O Mahallede 15.30’da Çıktı

YANGIN OLAYI OSMANGAZİ’DE GERÇEKLEŞTİ

Yangın, saat 15.30 sıralarında Osmangazi ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki otluk alanda meydana geldi. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak park halindeki hafif ticari araç ve kamyonete sıçradı.

İTFAYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesinin ardından itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonucunda iki aracın da kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olayın çıkış nedeni ise hala araştırılıyor.

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