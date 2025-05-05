Yangın Odunluktan Eve Sıçradı

ODUNLUKTA BAŞLAYAN YANGININ ETKİLERİ

Bolu’da tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın ciddi zarara yol açtı. Yangın, öğle saatlerinde Sağlık Mahallesi Gülnur Sokak’ta bulunan evin odunluğunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, evi tamamen sardı.

MAHALLE SAKİNLERİNİN İHBARI

Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer evlere sıçramasını önlemek için hızlı bir müdahalede bulundu ve yangını kontrol altına aldı.

EV KÜLE DÖNDÜ

Yangın sonucunda hem odunluk hem de tek katlı ev, kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evin içinde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların dışarıda olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.