Yangın Okulun Tuvaletinde Çıktı

YANGIN BAKIRKÖY’DE YER ELDE EDİLDİ

Bakırköy’de bir ilkokulun tuvaletinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını duyan veliler, çocuklarını almak için hızla okula gelirken, bazı öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın, Cevizlik Mahallesi Banyolar Sokak’ta bulunan Pilot Cengiz Topel İlkokulu’nun üst katındaki erkekler tuvaletinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple saat 13.00 sıralarında çıktı.

ÖĞRENCİLERİN DURUMU CİDDİYET KAZANDI

Tuvaletten dumanların çıktığını gören öğrenciler, durumu hızlıca öğretmenlerine iletti. Dumanların üst kata yayılmasıyla okul yönetimi, öğrencileri ve öğretmenleri binadan tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, okulun üst katında bulunan dumanların tahliyesi için çalışmalara başladı. Olayı haber alarak okula gelen veliler kısa bir panik anı yaşadı. Bazı öğrenciler gözyaşlarına hakim olamazken, ağlayan öğrencileri velileri sakinleştirmeye çalıştı. Bir öğrencinin annesine sarılarak ağladığı anlar dikkat çekti. Yangın sonrası okulun tatil edildiği bilgisi edinildi.

VELİLER YANGIN HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Tesadüfen okulun yanından geçerken yangından haberdar olan veli Metin Deniz Keçel, “Tesadüfen geçiyordum, oğlum burada okuyor. Birden bire herkes dışarıya çıktı. Bir yangın çıkmış, müdür bey müdahale etmiş. Yaralanan veya dumandan etkilenen yok” ifadelerini kullandı. Diğer bir veli Erkan Atalay ise, “Biz de bir panik içinde geldik ama Allaha şükür bir şey yok. İyiler ama korkmuşlar tabii. İyilerde bir sıkıntı yok” şeklinde konuştu.