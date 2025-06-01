Yangın, Olay Anında Kimse Yoktu

GAZİOSMANPAŞA’DA YANGIN ÇIKTI, FACİA AŞILDI

Gaziosmanpaşa’da bir inşaat alanındaki işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede diğer konteynerlere de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Yangın, saat 15.00 civarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’ndeki inşaat alanında gerçekleşti.

KONTEYNERDE DUMAN YÜKSELDİ

İnşaat işçilerinin kalmakta olduğu konteynerlerden birinde dumanlar belirmeye başladı. Yangın, konteyner içinde yer alan yatağın alev alması ile büyüyerek diğer konteynerlere sıçradı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Neyse ki, yangın anında içeride kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.