Yangın, Orhangazi’de hızla yayıldı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGEDE HIZLI MÜDAHALE

Bursa’nın Orhangazi ilçesinin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde makilik alanda yangın başladı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, anında bölgeye yangın söndürme ekipleri gönderildi. Yangın, Gedelek Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde bulunan makilik alanda, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılarak 5 dönümlük bir alanı etkisi altına aldı.

Ekiplerin KOORDİNELİ ÇALIŞMASI

Yangın söndürme çalışmaları için karadan 3 arazöz ve havadan 3 yangın söndürme helikopteri bölgeye ulaştı. Ekiplerin yoğun ve koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları sürdürüyor. Yangın sırasında yükselen dumanlar, çevre sakinlerinde büyük bir panik oluşturdu. Bu süreçte, itfaiye ekipleri ihtiyaç duyulan su tankerleriyle destek sağlandı.

VATANDAŞLARA UYARILAR YAPILDI

Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması büyük bir rahatlık getirdi. Yangın sonrası, özellikle yaz aylarında ormanlık bölgelerde ateş yakılmaması gerektiği ve cam gibi yanıcı maddelerin doğada bırakılmaması hususunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Bu tür önlemler, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için gerekli bir konu olarak önem arz ediyor.