Yangın, Ormanda Havadan Yeniden Müdahale

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

İzmir’in Buca ilçesinde dün akşam bir minibüsten çıkıp ormana sıçrayan yangında, günün ilk ışıklarıyla yeniden havadan müdahale başlıyor. Yangın sinyalleri, yerleşim yerlerinin civarında gerçekleşen yanma olaylarıyla dronla görüntülendi. Yangının başlangıcı, İzmir Çevre Yolu’nda dün saat 18.00 sıralarında bir minibüste meydana geldi ve etkili rüzgarın da katkısıyla alevler ormanlık alana sıçradı. İhbarın hemen ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait hava araçları ve çok sayıda arazöz bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı.

GECE BOYUNCA ÇALIŞMALAR SÜRDÜ

Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale durduruldu. Ancak, Orman Bölge Müdürlüğü personeli, itfaiye ekipleri ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA araçları gece boyunca çalışmalara aralıksız devam etti. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahaleye tekrar başlandı. Dronlarla yangının yerleşim yerlerine yakın alanları görüntülenmeye devam etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yangına dair başlatılan soruşturma çerçevesinde minibüsün sahibi, sürücüsü ve aracın gün içerisinde bakımını yapan usta gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü ifade ediliyor.