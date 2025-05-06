Yangın, Ortahisar’da Hasar Verdi

DUMANLAR HIZLA YAYILDI

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki bir konutta meydana gelen yangın, önemli hasara yol açtı. 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi’ndeki bir apartmanın 4’üncü katında bulunan dairenin mutfağında, nedeni henüz tespit edilemeyen bir sebep yüzünden yangın çıktı. Dumanları gören bazı vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangının hızla büyüdüğünü gördü. Ekiplerin erken müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sırasında boş olan evin maddi olarak hasar gördüğü bildirildi.