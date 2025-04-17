Yangın, Osmangazi’de Üç Evi Sardı

YANGIN OLAYI VE YAYILMASI

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan 2 katlı bir evde gerçekleşen yangın, bitişikteki 2 evi de etkisi altına aldı. Yangın sonucunda evler tamamen kullanılamaz hale geldi. Neyse ki, yangın esnasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Yangın, saat 00.00 sularında Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi, Kestanelik Caddesi üzerindeki 2 katlı bir binada patlak verdi. Alevler hızla binayı sararken, yanındaki 2 ev de yangından etkilendi. Mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi ve çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını yaklaşık 1 saatlik bir çalışma ile kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla itfaiye ekipleri inceleme başlattı.