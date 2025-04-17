Haberler

Yangın, Osmangazi’de Üç Evi Sardı

YANGIN OLAYI VE YAYILMASI

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan 2 katlı bir evde gerçekleşen yangın, bitişikteki 2 evi de etkisi altına aldı. Yangın sonucunda evler tamamen kullanılamaz hale geldi. Neyse ki, yangın esnasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Yangın, saat 00.00 sularında Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi, Kestanelik Caddesi üzerindeki 2 katlı bir binada patlak verdi. Alevler hızla binayı sararken, yanındaki 2 ev de yangından etkilendi. Mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi ve çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını yaklaşık 1 saatlik bir çalışma ile kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Geyve’de Soba Bacası Yangına Sebep Oldu

Geyve'de soba bacasının tutuşması sonucunda çıkan yangında, 82 yaşındaki hasta kadın mahalleli tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını başarılı bir şekilde söndürdü.
Haberler

İsrail Ordusu Çadırlara Saldırdı. Çok Sayıda Ölü Var

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu, sivillerin yaşadığı çadırlara saldırdı. En az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Çadırlardaki yangın görüntüleri yayımlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.