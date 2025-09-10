Yangın Oto Galeride Patladı. İtfaiye Geldi

YANGININ ÇIKIŞ NOKTASI VE SEBEBİ

Yangın, saat 09.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi D-100 yan yolda bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinin üstünden geçen elektrik kablosundan fışkıran kıvılcımlar çatıya düştü ve alevler yükselmeye başladı. Yangınla ilgili ihbarın yapılması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

POLİS TEDBİRLERİ VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Polis ekipleri, yangının çıktığı caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahaleye başladı. Binanın çatı katında bulunan lastiklerin alev alması sonucunda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik yoğun çabası ile kontrol altına alındı. Neyse ki yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedenine dair araştırmalara başlanıldı.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN AÇIKLAMALAR

Yangını gören Erdal Keskin, “Yangın elektrik direğinden çıktı. Bomba gibi patladı. 2 dakika içinde dumanlar çıkmaya başladı. Çok şiddetli patlamalar oldu. Biz de yardımcı olduk, esnaflar olarak yardıma koştuk ve itfaiyeyi aradık. 3-4 dakika içerisinde itfaiye ekipleri geldi. 5 dakika daha geç kalınsaydı kül olurdu. Burası galeri, araçlarda yanabilirdi. Arkadaşlar çalışmaya devam ediyor. Burada daha önce de patlamalar oldu ama çok büyük bir hadise olmadı ama bugün inanılmaz bir görüntü vardı” şeklinde konuştu.