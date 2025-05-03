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Yangın Oto Kilit Tamircisi Dükkanında Çıktı

Olayın Detayları

Sanayi Mahallesi Sefa Sirmen Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir oto kilit tamirci dükkanında, saat 11.00 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın sırasında dükkanın içerisinden yükselen duman, yan tarafta bulunan 7 oto tamirci dükkanını tamamen kapladı.

İhbar ve Müdahale

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonrasında, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 1 saatlik yoğun bir çalışma sonucunda alevleri söndürmeyi başardı.

Yangının Sonuçları

Yangında tamirci dükkanı tamamen kullanılmaz hale geldi ve içerisinde tamir için bekletilen bir otomobil de zarar gördü. Olayın ardından yangının sebebine yönelik incelemeler başlatıldı.

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