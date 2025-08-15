Yangın, Otoyolları Kapatma Nedenidir

ALAN YANGINI TRAFİKTE SORUNLARA NEDEN OLDU

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde meydana gelen yangın, hem Avrupa Otoyolu hem de D100 otoyolunun trafik akışını durdurdu. Dünyanın dört bir yanındaki benzer olaylarda olduğu gibi, bu yangının da nedeni henüz netleşmedi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılım gösteren yangın, oldukça büyük bir görünüm sergiliyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Yangın nedeniyle yoğun duman oluşması, görüş mesafesini azaltarak sürücüler için tehlike yarattı. Bu doğrultuda, güvenlik önlemleri kapsamında Avrupa Otoyolu ve D100 otoyolu iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi, polis ve jandarma sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediliyor.