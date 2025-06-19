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Yangın Özbek Köyü’nde Çıktı

ÇANAKKALE’DE YANGIN OLAYI

Çanakkale’nin Özbek köyünde bulunan tarım arazisinde meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonucunda yangın söndürüldü ve yangının saman balya makinesinden çıktığı belirlendi. Olay, saat 15.00 civarında merkezdeki Özbek köyü yakınlarındaki tarım arazisinde başlamıştı. Alevlerin rüzgar etkisiyle geniş bir alana yayılması üzerine, bölgedeki yangın ihbarının ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla gönderildi.

MÜDAHALE SÜRECİ

Yangına karşı havadan 4 uçak ve 1 helikopter ile karadan birçok arazöz, itfaiye ve orman personeli müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda yaklaşık 130 dönüm ekili buğday tarlası ve anız alanının zarar gördüğü tespit edildi. Çanakkale Valiliğinin konuya yönelik açıklamasında, saman balya makinesi operatörü hakkında adli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

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