Yangın Pamukkale’de Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE SEBEPLERİ

Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda bir yangın çıktı. İddialara göre, orman yakınlarındaki bir besihanenin çevresinde bulunan kuru otlar, 3 kişi tarafından yakılarak temizlenmek istendi. Bu durum, rüzgarın etkisiyle alevlerin ormana sıçramasına neden oldu. Rüzgarın hız kazanmasıyla yangın hızla yayıldı.

MÜDAHELE ÇALIŞMALARI VE SONUÇ

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına havadan ve karadan müdahale gerçekleştirildi. Alevlere havadan 3 helikopter, karadan ise arazözlerle müdahale edildi. Mahalle sakinleri, traktörlerine bağladıkları tankerlerle arazözlere su takviyesi yaparak destek oldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, 3 saat içinde kontrol altına alındı ve söndürüldü.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Bölgede yapılan soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, bu kişilerin yangının başladığı noktada bulunan besihanede kuru otları yakmaya çalışırken orman yangınına yol açtığı belirtildi. Orman yangınıyla ilgili soruşturma devam ediyor.