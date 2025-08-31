Yangın Paniğe Neden Oldu, Söndürüldü

YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir inşaat alanında depo olarak kullanılan bölümde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği bu yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Olay, saat 13.00 civarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde gerçekleşti.

İHBAR ÜZERİNE MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

İddialara göre, bir şantiyede depo olarak kullanılan alanda belirsiz bir nedenle yangın meydana geldi. Alevleri gören çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine intikal eden çok sayıda itfaiye ekibi, yangına doğrudan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın süresince zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Yangında, yaralanan kimse olmazken maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.