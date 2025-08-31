Haberler

Yangın Paniğe Neden Oldu, Söndürüldü

YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir inşaat alanında depo olarak kullanılan bölümde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği bu yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Olay, saat 13.00 civarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde gerçekleşti.

İHBAR ÜZERİNE MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

İddialara göre, bir şantiyede depo olarak kullanılan alanda belirsiz bir nedenle yangın meydana geldi. Alevleri gören çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine intikal eden çok sayıda itfaiye ekibi, yangına doğrudan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın süresince zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Yangında, yaralanan kimse olmazken maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Muğla’da Atık Toplama Hizmeti Sağlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, son 10 yılda Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarından 8 tekne ile 42 bin tekneye ait 27 milyon litre atık su topladı. Başkan Aras, temiz denizlerin korunmasına vurgu yaptı.
Haberler

Gaziantep’te Silahlı Saldırıda M.A. Öldü. 7 Şüpheli Gözaltına Alındı. Olay, Bülbülzade Parkı’nda Gerçekleşti

Gaziantep'te parkta motosikletli saldırıda vurulan genç hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.