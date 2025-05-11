Yangın Paniği: İtfaiye Üst Katları Kurtardı

YANGINDA PANIĞIN NEDENİ: MAHSUR KALANLAR

Antalya’da 4 katlı bir apartmanın odunluğunda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın esnasında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye personeli tarafından kurtarıldı.

PARK EDEN ARAÇLAR ENGEL OLDU

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1054 sokakta çıkan yangın sonrası, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla, itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Ancak yangının bulunduğu binaya giden sokakta park eden otomobiller, itfaiye araçlarının geçişini zorlaştırdı. Bunun üzerine ekipler, yangın yerine koşarak ulaşmaya çalıştı ve zaman kaybetmeden müdahaleye başladı.

İtfaiye personeli, yangına müdahale ederken merdivenli itfaiye yardımı ile üst katlarda mahsur kalanları hızla aşağıya indirdi. Aşağıya inen vatandaşlara, yangına kendi imkanları ile müdahale eden ve dumandan etkilenenler için olay yerinde gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk yardım yapıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldükten sonra, soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın sonunda, ayakkabı deposundaki koliler içerisinde alt kısımlarda bulunan ayakkabıların zarar gördüğü tespit edildi.