Yangın Pendik’te Kontrol Altına Alındı

PENDİK’TE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Pendik’teki bir palet fabrikasında meydana gelen yangın, yaklaşık bir saatlik bir müdahalenin ardından başarıyla söndürüldü. Alınan bilgilere göre, saat 19.00 civarında Ramazanoğlu Mahallesi Eren Sokak’ta bulunan fabrikada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Yangın, içerideki çok sayıda paletin alev almasına neden oldu ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

ALEVLER YAN BİNALARA SIRADI

Büyüyen alevler, fabrikanın yanında yer alan iki binanın çatısını ve bir atölyeyi de etkisi altına aldı. Olayın hemen ardından, tüm durum yetkililere bildirildi ve çok sayıda itfaiye, sağlık hizmetleri ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangın, yapılacak çalışmalardan sonra yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alındı.

Mahalle sakinlerinden Kerim Öztürk, “Burada palet deposu vardı. Patlama olduğu söylendi. Paletler yandı, daha sonra binalara sıçradı. Neredeyse söndürüldü. Fakat çok tahribat var” diyerek durumu özetliyor. Diğer bir mahalle sakini Yılmaz Usta Alioğlu ise, rüzgarın yangının büyümesine sebep olduğunu belirterek, “Yaralı ve ölü yok. Yangın kontrol altında. Binalar tahliye edildi, çatıları yandı” diye ekledi.

İNCELEME VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının sebep olduğu hasar hakkında inceleme başlatılırken, soğutma çalışmaları da süratle devam etti. Bu çalışmalar, havadan görüntülenerek olayın boyutlarını gözler önüne seriyor.