Yangın Pendik’te Palet Fabrikasında Çıktı

PENDİK’TE YANGIN ÇIKTI

Pendik’teki palet fabrikasında meydana gelen ve yakındaki iki bina ile bir atölyeye sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ramazanoğlu Mahallesi Eren Sokak’ta bulunan palet fabrikasının depo kısmında, henüz kesin olarak belirlenmemiş bir sebeple yangın başladı. Kısa süre içinde büyüyen alevler, fabrikanın bitişik olduğu iki binanın çatısını ve bir atölyeyi etkiledi.

EÇİNLİ İKİ BİNA DA ZARAR GÖRÜYOR

Yangının etkisini yayması üzerine, çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis, güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren yoğun bir çalışma ile yangını söndürdü. Ardından soğutma işlemlerine geçildi. Yangın, fabrikanın yanı sıra, alevlerin sıçrayarak etki ettiği binaların çatılarında ve dış cephelerinde de ciddi hasar meydana getirdi.