Yangın Piyalepaşa Bulvarı’nda Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI AN

Yangın, Şişli Piyalepaşa Bulvarı’ndaki ağaçlık alanda meydana geldi ve itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi ile söndürüldü. Olay, saat 15.40 sıralarında başladı. Yangın, otların arasında ortaya çıkıp hızla ağaçlara sıçradı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen yetkililere ihbarda bulundu.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine hızlıca olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekipler, yangını kısa bir süre içerisinde kontrol altına almayı başardı. Yangının söndürülmesinin ardından, ekipler soğutma çalışmaları yaptı. Çevrede yeniden yangın çıkmaması için uzun süre bölgedeki çalışmalara devam ettiler.

ÖNEMLİ

