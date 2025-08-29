Yangın, Restoranın Çatısına Sıçradı

YANGININ KAYNAĞI

Erzurum’da bir cağ kebabı restoranında meydana gelen yangın, çevresindeki binaların çatısına da sıçradı. Yakutiye ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın hızla yayıldı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangın ihbarının ardından, kısa sürede çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangının etkisini azaltmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Binalara sıçrayan alevler nedeniyle, ekipler çevredeki vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.