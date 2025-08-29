Haberler

Yangın, Restoranın Çatısına Sıçradı

YANGININ KAYNAĞI

Erzurum’da bir cağ kebabı restoranında meydana gelen yangın, çevresindeki binaların çatısına da sıçradı. Yakutiye ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın hızla yayıldı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangın ihbarının ardından, kısa sürede çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangının etkisini azaltmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Binalara sıçrayan alevler nedeniyle, ekipler çevredeki vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Haberler

Manisa’da Kamyonla Araç Çarpıştı

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir kişinin yaşamını yitirdiği, sekiz kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazaya karışan araç sürücüleri gözaltına alındı.
Haberler

Adana’da Kafeye İki Kez Saldırı!

Adana'nın Kozan ilçesindeki Eva Black kafeye peş peşe iki silahlı saldırı gerçekleştirildi. Müşteriler panik halinde mekandan kaçarken, saldırılar motosiklet ve beyaz otomobille yapıldı.

