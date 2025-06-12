Yangın Risk Yönetim Planı Hazırlanıyor

GELİBOLU YARIMADASINDA YANGIN RİSK YÖNETİM PLANI HAZIRLANIYOR

Tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle Türkiye’nin önemli yerlerinden biri olan Gelibolu Yarımadası’ndaki Conkbayırı için artan orman yangını riskine karşı “Yangın Risk Yönetim Planı” hazırlanma süreci başladı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından gelen bilgilere göre, bu çalışma, akademik çevreler, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları gibi geniş bir paydaş grubunun katılımıyla yürütülüyor.

İLK AŞAMADA YANGIN NEDENLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Yangın Risk Yönetim Planı’nın ilk aşaması, 12-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen bir çalıştay ile hayata geçirildi. Bu süreçte, Conkbayırı ve çevresinde yanan yangınların sebepleri doğa, altyapı, insan etkisi, kurumsal yapı ve uygulamalar gibi başlıklar altında ele alındı, olası yangın riski senaryoları üzerine detaylı analizler yapıldı.

İKİNCİ AŞAMADA ÖNLEMLER BELİRLENDİ

Planın ikinci aşaması 20-21 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Bu aşamada, yangın öncesinde alınması gereken önlemler, risk azaltma stratejileri, yangın anında müdahale yöntemleri ve acil tahliye planları detaylandırıldı. Ayrıca bu süreçte görev alacak olan kurumların ve kuruluşların sorumlulukları net bir şekilde belirlendi.

SON AŞAMADA UYGULANABİLİRLİK DEĞERLENDİRİLDİ

Planın son aşaması, Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezinde düzenlenen bir çalıştay ile gerçekleştirildi. Bu aşamada, plan çerçevesinde çalışmaların uygulanabilirliği, ilgili kurum ve kuruluşların karar alıcı yöneticileri tarafından değerlendirildi. Yarına kadar sürecek olan çalıştayda, plan dahilinde nihai kararların alınması bekleniyor. Çalıştaya, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu gibi çeşitli yetkililer katılıyor.