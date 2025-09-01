Haberler

Yangın, Rüzgarla Araç’a Sıçradı

YANGIN BÜYÜYOR

Karabük’te ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Kastamonu’nun Araç ilçesine sıçradı. Yangının tehlikesi nedeniyle bir köy tamamen boşaltıldı. Edinilen bilgilere göre, yangın dün Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık bölgede çıkmaya başladı ve 2. güne girdi.

ALEVLER KÖYÜ TEHDİT EDİYOR

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Kastamonu’nun Araç ilçesine ulaştı. Alevlerin tehdit ettiği Araç ilçesine bağlı Güzelce köyünde yaşayanlar, güvenlik amacıyla tahliye edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Hatay Valisi Masatlı, İnceleme Yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin ardından inşaatına başlanan Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu ve proje hakkında bilgi edindi.
Galatasaray, Martinez İçin Görüşmelerde

Galatasaray, kaleci Emiliano Martinez ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye kaptırdığı Ederson sonrası, şampiyonlar ligi kadrosu için Aston Villa ile temaslarını hızlandırdı.

