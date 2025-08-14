Yangın Saat 15.15’te Çıktı

YANGININ BAŞLANGICI

Yangın, saat 15.15 civarında Ayvacık ilçesine bağlı Çaltı köyü yakınlarındaki ormanda ortaya çıktı. Olayı gören vatandaşlar hemen ihbarda bulundu ve bu durum üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait birçok ekip hızlıca olay yerine yönlendirildi. Yangına hem karadan hem de havadan büyük bir müdahale yapılıyor.

MÜDAHALE DETAYLARI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Çanakkale Ayvacık Çaltıköy’de başlayan yangına; 5 uçak, 4 helikopter ile havadan, 9 arazöz, 2 dozer, 5 diğer araçlar ve 85 personel ile hızlıca müdahale edilmiştir” ifadelerini kullandı. Yangının yerleşim alanlarını tehdit edecek bir durum oluşturmadığını vurgulayan Vali Toraman, yangına ilk müdahalede destek sağlayan Çaltıköy sakinlerine, özellikle kadınlara içten teşekkürlerini iletti.