Yangın Saat 21.00’de Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Saat 21.00’de Ayvansaray Mahallesi Beşirgazi Sokak’taki 3 katlı binanın çatısında bir yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirsizliğini korurken, alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine hemen haber verdi.

BİNADAN KAÇIŞ VE MÜDAHALE

Binada yaşayan kişiler, kendi çabalarıyla güvenli bir şekilde dışarı çıkmayı başardı. İhbarın ardından olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yangın, kısa süre içinde söndürüldü ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

ÇIKIŞ NEDENİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Ekipler, yangının nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme gerçekleştiriyor.