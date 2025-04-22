Yangın Sabiha Gökçen Havalimanı’nda

İSTANBUL PENDİK’TE YANGIN ÇIKTI

İstanbul Pendik’te Sabiha Gökçen Havalimanı yakınındaki bir palet fabrikasında yangın çıktı. Yangın, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın civarında yer alan fabrikada meydana geldi ve kısa sürede büyüyerek etrafa yayıldı. Yangın, fabrikanın yanındaki bir evin çatısına da sıçradı.

BÖLGEYE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ GELDİ

Yangının çıkmasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar durumu ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yangın sırasında herhangi bir yaralanma olmadığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrika tamamen kullanılamaz hale gelirken, yanındaki binanın çatısında da hasar oluştu.

UÇUŞLAR ETKİLENMEDİ

Yangın nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşların herhangi bir şekilde etkilenmediği bildirildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.