Yangın, Safranbolu Ormanı’nda devam ediyor

YANGIN ÇIKMA NEDENİ BELİRSİZ

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Tayyip köyünde bir evde çıkan yangın nedeniyle söndürme çalışmaları hızlandırıldı. Yangının nedeni henüz kesin olarak belirlenemiyor. Evin yakınındaki ormanlık alana sıçrayan alevler, büyük bir tehdit oluşturuyor.

HEDEF ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALMAK

İhbar üzerine bölgeye orman işletme ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının söndürülmesi için özel helikopter de destek veriyor. Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor ve durumun kontrol altına alınması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 300 Bin Konut Teslim Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da gerçekleştireceği törenle Hatay'da 18 bin 348 bağımsız bölümün hak sahiplerini açıklayacak.
Giresun’da Fındık Fiyatları 265-270 Lira

Giresun'daki fındık hasadı sürerken, fiyatlar randımana göre 265-270 lira arasında değişiyor. Üreticilere emanete fındık bırakmamaları tavsiyesinde bulunuldu ve ihracatta duraklama gözlemleniyor.

