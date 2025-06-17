Yangın, Samsun’da dumana sebep oldu

İKİ KATLI APARTMANDA YANGIN

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir evde meydana gelen yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Zeytinlik Mahallesi Baturay Sokak’ta, 41 yaşındaki Ş.D’ye ait 3 katlı apartmanın en üst katında, elektrik süpürgesinden kaynaklandığı düşünülen bir yangın başladı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE KİŞİLERİN DURUMU

İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangının daha fazla yayılmasını önleyerek kısa sürede söndürüldü. Yangın anında evde bulunan Ş.D, 11 yaşındaki B.D. ve 17 yaşındaki Y.A.D. dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılan bu kişilerin durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı. Yangın sırasında, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik tedbirleri aldı.