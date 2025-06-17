Haberler

Yangın, Samsun’da dumana sebep oldu

İKİ KATLI APARTMANDA YANGIN

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir evde meydana gelen yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Zeytinlik Mahallesi Baturay Sokak’ta, 41 yaşındaki Ş.D’ye ait 3 katlı apartmanın en üst katında, elektrik süpürgesinden kaynaklandığı düşünülen bir yangın başladı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE KİŞİLERİN DURUMU

İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangının daha fazla yayılmasını önleyerek kısa sürede söndürüldü. Yangın anında evde bulunan Ş.D, 11 yaşındaki B.D. ve 17 yaşındaki Y.A.D. dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılan bu kişilerin durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı. Yangın sırasında, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik tedbirleri aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Bayrak Hediye Edildi

Edirne'nin emniyet müdürü, asayiş kontrolü sırasında dükkân sahiplerine Türk bayrağı hediye etti ve bayrağın özenle korunmasını talep etti.
Haberler

D.S. Basketbol Takımı, Yeşim’i Ziyaret Etti

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Bursa'daki Yeşim Spor Kulübü'nü ziyaret ederek 20. yıl anısına bir basketbol kitabı hediye etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.