Yangın, Sarıyer’deki Tarihi Binayı Sarıp Söndürüldü

Sarıyer’deki Eski Topçu Karakolu’nda Yangın Çıktı

Yangının çıkış anı cep telefonlarına yansıdı

Sarıyer’de, tarihi Topçu Karakolu’nun binasında gece saatlerinde yangın meydana geldi. 1911 yılında Sultan Mehmet Reşat tarafından yaptırılan bu tarihi yapı, İstanbul Boğazı’na hakim bir konumda bulunuyor ve 1958 yılına kadar 3. Kolordu Komutanlığı tarafından kullanıldı. Saat 01.00 sularında meydana gelen yangının nedeni henüz bilinmiyor. Kısa süre içinde iki katlı binanın tamamını saran alevler, çevredeki vatandaşların cep telefonları ile kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi

Yangının bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve güvenlik güçleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, vinç yardımıyla ve yerden gerçekleştirilen müdahalelerle alevleri kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak yangın sonucunda tarihi binada ciddi hasarlar meydana geldi.

Yangının görgü tanıkları konuştu

Yangına tanıklık eden mahalle sakini Tuğba Soydaner, “Alevleri gördük, geldik. Burası zaten Osmanlı zamanından kalma Topçu Karakolu olarak geçiyor. Bir dönem de okul olarak kullanıldı. İtfaiyeyi aradık. Zaten mahalleli de aramış. Yazık yani, binanın tamamını etkisi altına almış. İçi komple gitti. Sadece dış cephesi kaldı. Yazık, tarih böylece gitti. Hemen polisi ve itfaiyeyi aradık zaten alevleri gören herkes aramış. Bir anda parladı zaten. Parladı ve tutuştu.” dedi.

Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.