Yangın Şehir Çöplüğünde Kontrol Altında

YANGIN BAŞLADI VE ALEVLER YAYILDI

Balıkesir’de şehir çöplüğünde yangın çıktı. Bu olay, şehrin atıklarının depolandığı ve ayrıştırıldığı alanda meydana geldi. İlk belirlemelere göre, yangının yüksek gerilim hattından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Alevler, kısa sürede araziye yayılarak itfaiye ve orman ekiplerine zor anlar yaşattı.

İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangına müdahale için itfaiye ve orman ekipleri farklı noktalarından alana intikal etti. Alevler geceyi aydınlatarak büyük bir alanı etkisi altına alırken, ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi sırasında ekiplerin gösterdiği çaba dikkat çekti.

LEYLAK GÖÇÜ VE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yangın esnasında, leylek göç mevsiminin başlaması ile birlikte şehir çöplüğü civarında birçok leylek görüldü. Leyleklerin yüksek gerilim hattındaki tellere konmasından dolayı bu yangının başlamış olabileceği üzerinde duruluyor. Yangın bölgesine yakın olan Gökköy’ün elektriği, yeni bir yangına sebep olmaması için sabah saatlerine kadar kesildi.