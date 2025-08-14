Yangın, Sera Sökümünde Kıvılcımlar Nedeniyle Çıktı

YANGININ NEDENİ VE ETKİLERİ

Antalya’nın Kepez ilçesinde, sera sökümü sırasında meydana geldiği iddia edilen bir yangında, 1 kamyonet ve atık malzemelerin yanı sıra satış amacıyla depolanan yaklaşık 10 ton odun kül oldu. Yangın, Altınova Orta Mahallesi, Okul Sokak üzerindeki bir arazide başladı. İddiaya göre, kullanılmayan seraların söküm işlemi sırasında bir spiralden çıkan kıvılcımlar, boş alanda bulunan kuru ot ve sera atıklarına sıçradı.

MAHALLE SAKİNLERİNİN MÜDAHALESİ

Kısa sürede alevler alana yayıldığından dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Aynı zamanda, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştılar. Kullanımda olan seraların yanındaki alevlere vatandaşlar, çekilen hortumlarla müdahalede bulunarak seraları korumaya çalıştı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Olay yerine yapılan ihbar sonrası, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler, boş arazide satış için hazırlanan odunlar ve atıl durumdaki bir kamyonet ile malzemelere sıçradı. Mahallelinin tüm çabalarına rağmen, yangının sıçradığı odun, atıl durumdaki kamyonet ve diğer malzemeler tamamen küle döndü. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yaklaşık 45 dakika çalıştı ve sonrasında bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

İLK MÜDAHALEYİ YAPAN VATANDAŞ

Yangına ilk müdahaleyi yapan mahalle sakini Aziz Uysal, “Yoğun şekilde dumanları görünce koşarak geldik. İtfaiyeyi aradık, hemen gelip kısa sürede söndürdüler. Sadece bir oduncunun malzemelerinde zarar var. Eski kullanılmayan bir araç ve odunlar yandı” dedi. Ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.