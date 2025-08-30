Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

DENİZLİ’DE YANGINLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Denizli’nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi’nde 3 gün önce başlayan ve Aydın sınırlarına da ulaşan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. 27 Ağustos Çarşamba günü bulanan yangın, Denizli il sınırlarını aşarak Aydın iline sıçradı. Yangın, Kumralı ve Gereyli mevkilerini geçerek Bostanyerine Mahallesi’ne ulaştı. Alevler, şu anda Bölmekaya ve Sazak mahallelerine doğru ilerliyor. Hava şartlarının değişkenliği nedeniyle yangın rüzgarın kuvvetiyle yayılmaya devam ediyorken, rüzgarın şiddeti düştüğünde yangına anında müdahale yapılıyor.

MÜDAHALE GÜÇLENİYOR

Günlerdir süren orman yangınına 3 yangın uçağı, 10 helikopter, 66 arazöz, 10 iş makinesi, 45 ilk müdahale aracı ve 361 personelle daha etkili şekilde müdahale ediliyor. Vatandaşların da traktörlerine su tankerleri takarak, helikopterlerin yangına etkili müdahale etmesi amacıyla yangın bölgesine yakın yangın söndürme havuzlarına su doldurarak katkıda bulundukları görülüyor.

KARADAN VE HAVADAN DESTEK

Geceleri havadan destek sağlanamadığı için söndürme çalışmalarına karadan destek vermek amacıyla Denizli, Aydın, Manisa, Uşak, İzmir ve Isparta’dan ekipler de görev yapıyor. Yangın bölgesi dron ile havadan görüntülenirken, vatandaşların su takviyesi yapma anları ve akşam saatlerinde farklı noktalarından yükselen alevler gözlemleniyor. Orman ekiplerinin ve arazözlerin yangına müdahaleleri de kaydedildi.