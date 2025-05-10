Yangın Söndürme Helikopteri Göreve Başladı

YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ GÖREVE BAŞLADI

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı bir yangın söndürme helikopteri, Balıkesir’in Edremit ilçesinde hizmete girdi. Kazdağları dahil olmak üzere Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve İzmir gibi çevre illerde meydana gelebilecek orman yangınlarına hızlı müdahale amacıyla, bölgeye yakın zamanda iki yangın söndürme uçağının da Balıkesir Koca Seyit Hava Limanı’na yerleştirileceği belirtildi. Yangın sezonunun başlamasıyla alınan önlemler doğrultusunda, Edremit’in Zeytinli Mahallesi’ndeki heliporta yerleştirilen KA 32T tipi helikopter, yüksek manevra kabiliyeti ile olaylara etkin müdahale imkanı sağlıyor.

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALINDI

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Orman İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis, heliportu ziyaret ederek uçuş ekibinden operasyonlar ve helikopter hakkında detaylı bilgi aldı. Kaymakam Odabaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu helikopterler orman yangınlarıyla mücadele noktasında bizlere çok büyük bir kolaylık sağlıyor. İnşallah çok kısa bir müddet sonra havalimanımıza iki tane daha üçer tonluk yangın söndürme uçağı gelecek.” ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR VE GELECEK TEMENNİLER

Sezonun kazasız ve yangınlardan uzak bir şekilde geçmesini dileyen Odabaş, bölgeye yerleştirilen hava unsurlarının potansiyel yangınlara hızlı yanıt konusunda umut verici olduğunu dile getirdi. Bu yıl alınan tedbirlerin etkili olması ve doğal güzelliklerin korunması, yerel halk ve yetkililer için büyük önem taşıyor.