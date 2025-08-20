Yangın Söndürme Tankerleri Köylere Verildi

Haberler

YANGIN SÖNDÜRME TANKERLERİ KÖYLERDE

Bilecik’te orman yangınlarına karşı temin edilen yangın söndürme tankerleri, köylere teslim ediliyor. Söğüt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sağlanan bu tankerler, köylerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dağıtıldı.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı’nın katıldığı teslim töreninde, Kepen, Hamitabat, Zemzemiye ve Rızapaşa köylerine yangın söndürme tankerleri verildi. Proje çerçevesinde, olası yangınlara karşı hızlı müdahale imkanı sunularak, ormanların ve köy halkının güvenliği artırılması hedefleniyor.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, “Ormanlarımızı korumak ve köylerimizin güvenliğini artırmak için atılan bu adımın hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

