Yangın Söndürme Uçağı Zorunlu İniş Yaptı

ORMAN YANGINI İÇİN MÜDAHALEDE ZORUNLU İNIŞ

Aydın’daki orman yangınına müdahale etmek amacıyla havalanan yangın söndürme uçağı, Muğla’nın Yatağan ilçesindeki bir tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçağın inişi sırasında belirlenemeyen bir sebeple yan yattığını açıklayan Muğla Valisi İdris Akbıyık, durumun ciddiyetine dikkat çekti.

KAZADA YARALANAN PİLOT TEDAVİ ALTINA ALINDI

Vali Akbıyık, “Uçakta bulunan 1 kişi sağlık ekiplerince kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.” dedi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi verildi. Ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

ÇALIŞMALAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Uçağın zorunlu iniş yaptığı Hacıbayramlar Mahallesi’nde AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri iyileştirici çalışmalar yürütüyor. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri güvenlik amaçlı şerit çekerken, AFAD ve itfaiye birimleri yakıt sızıntısı ihtimaline karşı önlemler alıyor. Uçağın yarın bir vinç yardımıyla bölgeden alınacağı öğrenildi.

VALİ’DEN HASTANE ZİYARETI VE AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ve İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça ile birlikte Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören pilot Hasan Bahar’ı ziyaret etti. Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Vali Akbıyık, geçtiğimiz kazada yaralanan pilot ve Orman Genel Müdürlüğüne geçmiş olsun diledi. “Yangın söndürme uçağı Yatağan’daki bir tarlaya zorunlu ve sert bir iniş yaptı. Allah’a şükür pilotumuzun durumu çok iyi. Bugün müşahede altında tutulacak.” şeklinde konuştu.