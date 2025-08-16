Haberler

Yangın Sonrası Hasar Tespiti Başladı

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde meydana gelen örtü yangını sonrasında ilgili kurumlardan hasar tespit çalışmaları başladı. Yangın sırasında enerji şirketi personeli bakım ve onarım işlemleri yürütürken, jandarma da ekiplere destek sağladı.

YANGINDAN ETKİLENENLERİN AÇIKLAMALARI

Kırsal Güçlü Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Cantürk, yangın sonucu mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. Cantürk, “Dün saat 11.00’de 2 bölgede yangın çıktı. İhbarda bulunduk. İtfaiyeler geldi. Ateş baya yayılmıştı. Söndürmede baya güçlük çekti. 17 saatte ancak kontrol altına alabildiler. Bugün yanan bölgelerde tekrar yangın çıktı. Bağ ve bahçelerimiz zarar gördü. Kümesteki hayvanlarımız zarar gördü. Bir yaşlı amcamız şu an hastanede yatıyor. Dumandan etkilenmiş. Şu an müdahalesi yapılıyor. Mağduruz. Soğutma işlemleri devam ediyor” dedi.

ÖNEMLİ

Haberler

M.K. Çocuk Tacizine Kalkıştı, Yakalandı

Çankaya'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp darbedildi. Yaralı şüpheli hastaneye sevk edildi, mağdur aile ise şikayetçi oldu.
Haberler

Antoine Semenyo, Irkçı Sözler Duydu

İngiltere Premier Ligi'nin başlangıcında Liverpool-Bournemouth maçında, konuk takımın oyuncusu Antoine Semenyo ırkçı davranışa maruz kaldı. Saldırgan stadyumdan uzaklaştırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.