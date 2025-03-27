Yangın Sonrası Otel Müdürü Gözaltında

OTELDEKİ YANGIN VE KURBANLAR

Oteller Bölgesi’nde bulunan bir otel, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangınla karşılaştı. İhbar üzerine çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel bölgeye sevk edilerek yangın söndürüldü. 1982 yılında faaliyete geçen otelin yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler yüzünden kapatıldığı öğrenildi. Yangın esnasında otelde yalnızca çalışanların bulunduğu, tatilcilerin olmadığı ifade edildi. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile onun oğlu Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta (24) ve eşi Fikriye Usta hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedenini araştırmak için bilirkişi ekibi oluşturma talimatı verdi. Cumhuri­yet başsavcı vekiliyle birlikte iki savcı olay yerine gönderildi. Yangının çıkış nedenini incelemek üzere 5 kişilik bir bilirkişi ekibi; bir makine mühendisi, bir elektrik mühendisi ve itfaiye görevlisinden oluşacak. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yangının sebebi ile sorumluların tespitine yönelik incelemelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca, otel müdürünün jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Müdürün, Usta ailesiyle tesisin arka tarafındaki kafeteryada mangal yaptığı, ardından otelden ayrıldığı iddia edildi. Yangının ilk anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; 05.22’de küçük bir alevin ardından, 05.23’te yangının birden büyüdüğü kaydedildi.

IDARE MAHKEMESİ SÜRECİ

Otelin 2 Ocak’ta basit konaklama belgesinin iptali sonrası, Osmangazi Belediyesi iş yeri açma ve çalışma ruhsatını 2 Şubat’ta iptal etti. Bunun üzerine otel işletmesi idare mahkemesine başvuruda bulundu ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Osmangazi Belediyesi, 10 Şubat’ta yeniden ruhsat düzenledi. Ayrıca, Uludağ Alan Başkanlığı’nın otelin yangın tedbirleri için kontrol edilmesini talep ettiği, itfaiye denetimlerinde eksikliklerin tespit edilip 27 Ocak’ta rapor oluşturulduğu belirtildi. İtfaiye raporu, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Şubat’ta gerekli işlemler için Osmangazi Belediyesine gönderildi.

BERKİN USTA’NIN BAŞARILARI

Yahya Usta’nın izinden giden ve 2,5 yaşında kayakla tanışan milli sporcu Berkin Usta, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde erkekler Alp disiplini büyük slalom yarışında 2.17.56’lık süresiyle Türkiye adına en iyi dereceleri elde etti. 2021’de Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası’nda gümüş madalya kazanan Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden yedi sporcudan biri oldu. 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları öncesinde bir röportajında, “Olimpiyatlara katılmak benim çocukluğumdan beri olan hayalim. Çok zorluklarla karşılaşsam da 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda ülkemi temsil etme hakkı kazandım” demişti. Berkin Usta’nın, sosyal medya üzerinden Uludağ’dan video paylaştığı ifade ediliyor.