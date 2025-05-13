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Yangın Sonucu Dört Kişi Kurtarıldı

YANGINDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Bir apartmanda çıkan yangın sonucu o binanın ikinci katında kalan dört kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde gerçekleşti.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, yangın henüz tanımlanamayan bir nedenle apartmanın ikinci katında başladı ve binayı kısa sürede dumanlar sardı. Yangın haberinin verilmesi üzerine hemen olay yerine giden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan dört kişiyi güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.

YAŞANAN HASAR VE YARALANMA OLDU MU?

Ekipler, daha sonra yangına müdahale etti. Olayda herhangi bir yaralanma gerçekleşmezken, yangının çıktığı evde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

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