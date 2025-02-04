More
Gündem

Yangın Soruşturmasında 2 Kişi Gözaltında

yangin-sorusturmasinda-2-kisi-gozaltinda

YANGINLA İLGİLİ GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Bu yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

SORUŞTURMADA TOPLAM GÖZALTINA ALINAN İSİM

Bu gözaltılarla birlikte soruşturma çerçevesinde toplamda 30 kişi gözaltına alınmış oldu. Gözaltına alınanların 19’u tutuklandı. 9 kişi ise serbest bırakıldı; bunlardan 8’i adli kontrol kararı ile serbest kalırken 1 kişi serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Survivor’da Eleme Adayı Açıklandı, Yeni Yarışmacılar Geldi

Survivor'da kadın haftasında Zeynep Alkan elendi. Yeni yarışmacılar katıldı ve erkek eleme haftasında ilk eleme adayı belirlendi. Detaylar haberimizde.
Gündem

Survivor’da Yeni Yarışmacılar ve Eleme Adayı Açıklandı

Survivor'da kadın haftasında Zeynep Alkan adaya veda etti. Yeni yarışmacıların katıldığı dokunulmazlık oyunu sonrası erkek eleme adayı belirlendi. Ayrıntılar haberimizde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.