Yangın Soruşturmasında 2 Kişi Gözaltında

YANGINLA İLGİLİ GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Bu yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

SORUŞTURMADA TOPLAM GÖZALTINA ALINAN İSİM

Bu gözaltılarla birlikte soruşturma çerçevesinde toplamda 30 kişi gözaltına alınmış oldu. Gözaltına alınanların 19’u tutuklandı. 9 kişi ise serbest bırakıldı; bunlardan 8’i adli kontrol kararı ile serbest kalırken 1 kişi serbest bırakıldı.