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Yangın Soruşturmasında 30 Kişi Gözaltında

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YANGIN SORUŞTURMASI GÜNDEMDE

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangınla ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor. Yapılan işlemler sonucunda gözaltına alınan kişi sayısı toplamda 30’a ulaştı. Soruşturma kapsamında 19 kişi tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca bir kişi ise normal şartlarda serbest bırakıldı.

ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Soruşturma çerçevesinde iki kişinin jandarmada işlemlerine devam ediliyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle tutuklu bulunan Halit Ergül’ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş. hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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