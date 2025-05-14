Yangın Susurluk’ta Araçta Çıktı, Söndürüldü

YANGIN SUSURLUK İLÇESİNDEKİ BİR ARAÇTA ÇIKTI

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bir araçta meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bursa karayolu Balıkesir yönünde, Susurluk Şeker Fabrikası yakınlarında seyir halindeki bir araçta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın patlak verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile birlikte olay yerine hemen itfaiye ekipleri gönderildi. Kısa bir süre içerisinde bölgeye ulaşan Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Susurluk Grubu ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın neticesinde araçta maddi hasar oluşurken, olayda herhangi bir yaralanma durumu yaşanmadı. Yangının nedenine ilişkin bir inceleme başlatıldığı bildirildi.