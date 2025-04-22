Yangın Tamircide Söndürüldü, İnceleme Başlatıldı

YANGININ ÇIKMA SEBEBİ İNCELENİYOR

Tekirdağ Çorlu’da bir tamirhanede meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olay, Kemalettin Mahallesi Yel Değirmeni Sokak’taki motosiklet ve elektrikli bisiklet yedek parça satışı ve tamırı yapılan iş yerinde gece yarısı gerçekleşti.

ALEVLER ÜST KATTA YÜKSELDİ

Henüz bilinmeyen bir nedenle dükkanın üst katında alevler yükselmeye başladı. Dumanları gören çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine itfaiye, TREDAŞ, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başarılı müdahalesi sayesinde yangın söndürüldü, ancak olay maddi hasara yol açtı.

ELEKTRİK KONTAGINDAN ÇIKMIŞ OLABİLİR

Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Bu konuda detaylı bir inceleme başlatıldı.