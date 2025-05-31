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Yangın Taraklı’da İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde yer alan iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Dışdedeler Mahallesi’nde bulunan ve E.İ’ye ait olan evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

BÖLGEYE HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın ihbarının ardından hemen bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri gönderildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Ancak olay sonrası ev, kullanılmaz hale geldi.

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