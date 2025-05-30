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Yangın Taraklı’da Söndürüldü, Yapılar Zarar Gördü

YANGIN OLAYI KONTROL ALTINA ALINDI

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde, iki katlı ahşap bir ev ile samanlığın bulunduğu bölgede yangın çıktı. Albalar Mahallesi’nde, İ.Ş’ye ait olan kullanılmayan iki katlı ev ile yanında yer alan samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

OLAY YERİNDE GEREKEN MÜDAHALELER YAPILDI

Yangın haberi üzerine olay bölgesine acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, durumu kontrol altına alarak alevleri söndürmeyi başardı. Ancak yangın sonucunda ev ile samanlığın kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

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