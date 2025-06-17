Yangın, Teknedeki Ekip Tarafından Söndürüldü

OLAYIN GELİŞİMİ

Ayışığı Koyu’nda demirlemiş olan balıkçı teknesinde, 11.30 sularında yangın meydana geldi. Kıyıya yakın bir noktada bulunan tekneden yükselen alevleri gören esnaf, hızlı bir şekilde hortumlarla yangına müdahalede bulunmaya başladı.

SU SPORLARI EKİBİNİN MÜDAHALESİ

Olay esnasında su sporları tesisinde çalışan personel, durumu fark ederek 2 jet ski ve flyboard ile teknenin yanına geldi. Jet ski ve flyboard kullanıcıları, denizden su püskürterek yangının yayılmasını önlemek için yoğun bir çaba gösterdi.

İTFAİYE EKİBİNİN MÜDAHALESİ

İtfaiye ekibinin olay yerine ulaşmasıyla birlikte, yangın kontrol altına alındı ve diğer teknelere sıçramadan tamamen söndürüldü. Yangın anının hızlı bir şekilde kontrol altına alınması, çevredeki esnaf ve vatandaşların gösterdiği dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.